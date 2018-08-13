Донбасс сегодня: по ДНР ударили танки, морпехи ВСУ понесли потери под Мариуполем

Донбасс, 13 августа. В ДНР возобновляются масштабные боевые действия, зафиксированы танковые обстрелы. Инструкторы стран НАТО готовят украинских снайперов. Украинские СМИ празднуют фейковую «победу» над ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Горячие точки минувших суток

Наиболее интенсивные обстрелы со стороны украинских войск зафиксированы на горловском и мариупольском направлениях Донецкой народной республики. Украинские силовики использовали 82-мм и 120-мм минометы.

Впервые за период с начала «хлебного» перемирия под Горловкой зафиксирован огонь из орудий украинских танков. На мариупольском направлении военнослужащие ДНР обнаружили и уничтожили снайперскую пару из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Инструкторы НАТО готовят украинских снайперов на юге ДНР

По данным разведки Донецкой народной республики, в окрестностях Мариуполя на тренировочной базе проводится обучение тридцати украинских снайперов из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Руководят обучением инструкторы НАТО. Активизацию подготовки снайперов в оперативном командовании ДНР связывают с поставками в ВСУ снайперских винтовок из стран — членов альянса.

Киев проводит зачистку Луганской области и Закарпатья

Ранее мы сообщали о так называемых «наевских чистках», которые проходят в крупных городах и поселках Донбасса, подконтрольных украинской армии. Суть мероприятий заключается в том, что под видом контрдиверсионных и антитеррористических учений руководство штаба Операции объединенных сил (ООС) под командованием генерала Сергея Наева проводит зачистки подконтрольной территории от лиц, недовольных киевским режимом.

«Учения» не обошли стороной и Лисичанск Луганской области. Как сообщают источники военных Луганской народной республики, в городе прошли задержания и обыски. Точных данных по количеству задержанных пока нет. В ЛНР подобные мероприятия уже назвали «войной с диссидентами».

Кроме того, в Лисичанске в рамках «учений» отрабатывалась тактика силового захвата территорий, подконтрольных правительству ЛНР. Офицеры оперативного командования республики сообщили о планируемых в Закарпатской области Украины аналогичных мероприятий под видом тактико-специальных учений ВСУ. Проходить зачистки будут с 15 по 17 августа.

Фейковые «источники» украинских СМИ

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, проверил информацию украинских средств массовой информации о «крупном уроне», якобы нанесенном украинскими войсками армии ДНР на горловском направлении.

При этом киевские издания ссылаются на некоего Александра Чернова, бывшего медработника из Донецкой области. По данным Чернова, вооруженные силы республики якобы потеряли убитыми шесть-семь человек, троих из которых не смогли эвакуировать. Чернов, на основе информации, якобы полученной из медучреждений Горловки, также сообщает о якобы десяти раненых бойцах ДНР.

Сразу отметим, штаб силовой операции Киева в сводке за минувшие сутки подобной информации не представил. В оперативном командовании ДНР сведения украинских СМИ также не подтверждают. Бойцы передовых частей горловской обороны эту информацию опровергли. Военные ДНР отметили, что за неимением побед реальных украинская сторона все чаще прибегает к «победам» фейковым, а для получения информации пользуется услугами сомнительных источников.