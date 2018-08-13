Агутин рассказал, как позорился на «пьяных» концертах

Москва, 13 августа. Известный музыкант Леонид Агутин рассказал о постыдных моментах в своей творческой карьере.

Артист признался, что перед концертами позволял себе выпить, но в определенный момент понял, что пора с этим завязывать. Тем более, добавил певец, в какой-то момент его стало подводить здоровье, а из-за пристрастия к алкоголю страдала его репутация.

Агутин в интервью «АиФ» рассказал о позорных сценах, когда у него во время выступлений стал заплетаться язык, певец лез в толпу и там пел, «нес ахинею».

По словам певца, ему было нелегко научиться жить трезвой жизнью. Агутин отметил, что особенно тяжело давались концерты, так как алкоголь давал некий кураж, который так необходим сцене, сообщают «Дни.ру».