Богатейшие люди России потеряли за сутки свыше 4 миллиардов из-за «списка Белоусова»

Москва, 13 августа. По итогам торгов пятницы, 10 августа, состояние 23 российских миллиардеров сократилось на 4,137 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего, по данным издания, потеряли 11 человек, чьи активы попали в так называемый «список Белоусова». Их потери за день превысили отметку в 3 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Сообщается, сильнее всего пострадало состояние основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, который потерял 832 миллиона долларов, сообщает «ФедералПресс». На сумму более 400 миллионов долларов уменьшилось состояние основного бенефициара ММК Виктора Рашникова (446 миллионов долларов) и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова (443 миллиона долларов).

В то же время Роман Абрамович и Александр Абрамов, контролирующие кипрскую Lanebrook Ltd, потеряли порядка 381 и 221 миллиона долларов соответственно.

Напомним, президент России Владимир Путин получил письмо от своего помощника Андрея Белоусова с предложением изъять допдоходы российских металлургических, нефтехимических и химических компаний на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

Ранее Белоусов объяснил суть своего предложения. По его словам, компании получают дополнительные доходы за счет независящих от деятельности предприятий макроэкономических факторов, а именно роста мировых цен на их продукцию и ослабления позиции рубля.