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«Что у нас брать? Игрушки?»: очевидцы рассказали об ограблении центра для детей с ДЦП в Москве
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    «Что у нас брать? Игрушки?»: очевидцы рассказали об ограблении центра для детей с ДЦП в Москве

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    «Что у нас брать? Игрушки?»: очевидцы рассказали об ограблении центра для детей с ДЦП в Москве

    Москва, 13 августа. Стали известны подробности ограбления центра реабилитации детей с ДЦП в Москве. Предполагается, что воры забрались внутрь, взломали сейфы и кассы, после чего спилили решетки и выбрались из здания через окно.

    Наутро сотрудники обнаружили двери закрытыми изнутри на засов. Им пришлось вызвать аварийную службу, чтобы вскрыть дверь.

    «У нас и мысли не было, что кто-то полезет в детский центр. Что у нас там брать-то? Игрушки? Вызвали аварийку, оказалось, что дверь закрыта изнутри на задвижку. Они дверь вскрыли, мы зашли и увидели, что там кто-то покопался капитально», — рассказала изданию News.ru одна из сотрудниц.

    По словам работников заведения, за ограблением вряд ли стоят случайные люди с улицы. Из-за происшествия центру на целый день пришлось приостановить работу.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что воры похитили все деньги на лечение детей. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить точную сумму похищенных средств и личности преступников.

     

    Автор: Антон Соколов
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