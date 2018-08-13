Я не мог пройти мимо, не сказав правду: журналист Грэм Филлипс о задержании в посольстве Грузии

Британского журналиста Грэма Филлипса отпустили под залог из полиции Лондона после задержания в посольстве Грузии, где блогер решил снять репортаж о выставке к 10-летию августовской войны 2008 года. Он рассказал Федеральному агентству новостей, почему пришел в посольство и почему считает свой поступок не провокацией или политической акцией, а журналистской работой.

Грэма Филлипса задержали в здании посольства Грузии 8 августа, где шла выставка художника Гии Бугадзе.

«Я увидел, что к годовщине войны 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне организована выставка, и их описание грузинской войны выглядело так: «к годовщине российской военной агрессии», это их слова, — рассказывает Филлипс. — Я подумал, что это бред. Это мероприятие, которое переписывает историю, и оно проходит в моей стране. Так что я не смог пройти мимо. Я решил принять меры, чтобы разоблачить пропаганду».

Как объяснил Грэм Филлипс в интервью ФАН, его мнение о конфликте 2008 года в Южной Осетии основано на личных впечатлениях и фактах, привезенных из поездки в Цхинвал.

«Я хотел узнать правду для себя, поэтому я отправился в Южную Осетию в конце декабря на две недели, общался со многими людьми, выслушал их, сделал репортаж, — рассказал журналист. — Важно то, что я там нахожусь сам, поэтому я знаю факты. Все, что я снимал, можно увидеть в моих репортажах и фильмах, секретов нет».

В марте 2018 года блогер опубликовал полуторачасовой фильм на русском языке о двухнедельном вояже в Южную Осетию. На кадрах видно, как он ездит по поселкам вместе с министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, говорит с таксистами, прохожими на улицах, местными жителями, родственниками ополченцев, журналистами и собирает воспоминания о конфликте 2008 года.

«Я так возмутился, когда увидел эту открытую ложь в грузинском посольстве, потому что знаю Южную Осетию, — говорит Грэм Филлипс. — Я проводил съемку в 2018 году, в январе, я чувствовал стабильность и спокойствие, я общался с народом и искал правду о том, что случилось между Южной Осетией и Грузией в 2008-м. Я взрослый человек, я пошел в посольство Грузии не для того, чтобы устроить скандал или акцию, я хотел поснимать, а также высказать и свое мнение, рассказать факты. Я же в Великобритании, где нам обещана свобода слова».

По словам журналиста, полиция конфисковала у него все видео, и теперь он не может документально подтвердить свои слова, но все же готов рассказать о конфликте в посольстве.

«Я пошел внутрь, где увидел пропаганду под видом искусства, и начал комментировать то, что вижу, — рассказал блогер. — Люди стали реагировать на меня, потому что мой рассказ не соответствовал их версии».

Грэм признался, что сначала был спокоен, но потом в диалоге с посетителями перешел на крик, продолжая снимать происходящее на камеру. Двум полицейским, которые явились навести порядок в посольстве, эксцентричный журналист процитировал сводку по преступлениям, которые ежедневно происходят в Лондоне, и посоветовал «использовать это время для борьбы с преступниками».

Лозунги о свободе слова в общении с британской полицией Филлипсу не помогли: ему предъявили обвинение в незаконном проникновении на территорию посольства (хотя он заявил ФАН, что прошел свободно и «проникать» ему не приходилось). Весь день журналист провел в отделении полиции, где, по его словам, к нему относились «словно в гостинице».

«Я чувствовал, что полиция знала о реакции на мое задержание, — сказал Грэм. — Относились ко мне очень хорошо».

Британского журналиста отпустили на свободу под залог, и он намерен продолжать снимать репортажи. О своих действиях он нисколько не сожалеет, наоборот, считает, что поступить так было необходимо.

«Я хочу снимать репортажи, чтобы люди знали правду, — заявил он. — Тем более в этом случае была неспорная ситуация. Это опасно — переписывать историю. Эта выставка в посольстве Грузии не только защищает, но и прославляет грузинский фашизм».

Напомним, 8 августа исполнилось 10 лет с той ночи, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы — Цхинвала. До этого конфликт усугублялся в течение недели — с 1 августа. Через несколько часов после боя с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов появились первые человеческие жертвы и значительные разрушения, началась эвакуация людей.

В первые дни после обстрелов две с половиной тысячи жителей покинули свои дома. После атаки грузинской армии 8 августа Россия направила в Южную Осетию свои войска для поддержки миротворцев и защиты местных жителей. На Западе действия военных ВС РФ были названы «российской агрессией».