Режиссера Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище‍

Москва, 13 августа. На Троекуровском кладбище завершились похороны актера и режиссера Дмитрия Брусникина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра «Практика».

«Дмитрия Владимировича похоронили на Троекуровском кладбище», — отметили в театре.

Ранее в МХТ имени Чехова состоялась гражданская панихида. Проводить режиссера в последний путь пришли сотни человек — родственники, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Гроб выносили под аплодисменты. Овации не смолкали 15 минут.

Брусникин ушел из жизни в минувший четверг, 9 августа. Ему было 60 лет. Последние два месяца режиссер лечился от сердечной недостаточности. Дмитрий Владимирович ставил спектакли на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, был режиссером сериалов «Чехов и К», «МУР есть МУР», «Самая красивая» и других.