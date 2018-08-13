Порошенко загнан в угол и опасен: на Украине возможна кровавая провокация с десятками тысяч жертв

Москва, 13 августа. Президент Петр Порошенко и его команда во власти успели завоевать стойкую ненависть у большинства граждан Украины. Независимые опросы показывают, что рейтинг президента «незалежной», что называется, ниже плинтуса.

Что привело к такому раскладу? К каким шагам могут прибегнуть в Киеве, чтобы изменить ситуацию? Какие чудовищные варианты могут быть использованы киевским руководством для выправления рейтинга Порошенко?

На эти вопросы в беседе с военкором Федерального агентства новостей Юрием Котенком отвечает лидер движения «Одесский фронт сопротивления» Игорь Немодрук.

«Зулусы» обманули толпу

Захват власти на Украине в результате Майдана произошел под лозунгом яростного национализма, напомнил собеседник ФАН.

«Команда Порошенко пришла к власти на волне идеи украинства. Хотя, если «пошкрябать» этих персонажей, там совершенно нет ничего украинского. Ни капли. У них личные интересы превалируют над всем», — отметил Игорь Немодрук.

По словам активиста, у представителей постмайданной власти на Украине — отличная способность к мимикрии.

«Если судьба и обстоятельства занесли бы их в Африку, то они спокойно танцевали бы танец зулусов и кричали, что они самые зулусские зулусы. Но их судьба закинула на Украину. Они надели вышиванки и пляшут, крича, что они самые украинские украинцы», — рассказал Немодрук.

И толпа на «незалежной» поддалась, купилась на это — и в результате получила развал своей страны и своей идеи, добавил лидер «Одесского фронта сопротивления».

Нелюбим и презираем

Клика, которая захватила власть, нещадно эксплуатируя идею украинства, при этом сама себя загнала в угол, потому что Запад уже отворачивается от Украины. Это понятно всем, и в первую очередь Киеву, считает Игорь Немодрук.

Казалось бы, у соседнего государства остается последняя надежда — на то, чтобы наладить отношения с Россией. Но и это уже невозможно для нынешних киевских властей, уверен активист.

«Сильно горшки побили. Кроме того, этого не дадут сделать низовые радикальные националистические организации, для которых мир на Украине — это смерть», — заявил собеседник ФАН.

Для Порошенко и его команды ситуация выглядит откровенно плохо. И дело даже не в том, что вопрос примирения с Донбассом и Россией означает конец политической карьеры украинского президента. По словам одессита, все гораздо серьезнее.

«Для Порошенко сейчас стоит вопрос жизни и смерти — физической. На Западе он не нужен, поскольку не выполнил задачу своих хозяев. К тому же, он опасный свидетель и на Западе его просто уберут. В Россию для Порошенко тоже не осталось дороги. На самой Украине — радикалы убьют, да и не только они. На Украине, наверное, нет человека, который не мечтал бы его придушить», — полагает Игорь Немодрук.

Лидер «Фронта одесского сопротивления» считает, что Порошенко и Ко загнаны в угол и очень опасны. От них можно ожидать любого неадекватного шага, вплоть до кровавой провокации с десятками тысяч жертв.

Даже Boeing может померкнуть

«На фоне возможной провокации померкнет даже Boeing (катастрофа малайзийского Boeing 777 под Донецком 17 июля 2014 года, унесшая жизни 298 человек. — Прим. ФАН)», — объяснил эксперт.

Техническая возможность подобной провокации существует, уверен Игорь Немодрук.

«Создать небольшое ядерное устройство без средств доставки, думаю, они могут. Рвануть где-то в районе Курахово или Изюма для того, чтобы в этом обвинить Россию, — этого вполне от них можно ожидать. Или они могут устроить химическую провокацию», — предупреждает собеседник ФАН.

Вопрос лишь в том, решится ли Киев на подобный шаг или нет, уверен он.