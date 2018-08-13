«Зачем ее осуждать?»: Лоза объяснил слова Вайкуле о Крыме

Москва, 13 августа. Музыкант Юрий Лоза считает, что певицу Лайму Вайкуле, которая является гражданкой Латвии, осуждать за высказывания о Крыме бессмысленно.

Ранее Вайкуле заявила перед концертом в Одессе, что не поехала бы выступать в Крым, какой бы ей гонорар ни предложили. Кроме того, она рассказала, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и рада его распаду.

Лоза напомнил, что Вайкуле является латышкой, и у нее в своей стране бизнес и фестивали. По его словам, певице необходимо поддерживать хорошие отношения с латвийскими властями, которые негативно относятся к воссоединению Крыма с Россией.

Музыкант объяснил, что если бы Вайкуле была россиянкой, то «мы бы имели право что-то говорить по этому поводу», но она является гражданкой Латвии.

«Зачем ее осуждать? Не едет и не едет», — цитирует РИА Новости Лозу.

Кроме того, по мнению музыканта, заявление Вайкуле по поводу Крыма не делает ее плохой певицей.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее Киев решение крымчан не признает и считает полуостров «своим». Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем проголосовали за присоединение Крыма к России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».