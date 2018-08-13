Меню
Общество
Зачем молчать, когда есть голос: Полина Гагарина рассказала, почему ходит на выборы
Общество
«Мегафон» подал два иска в суд против комитета печати Петербурга
Следующая новость
Загрузка...

    Зачем молчать, когда есть голос: Полина Гагарина рассказала, почему ходит на выборы

    163

    Зачем молчать, когда есть голос: Полина Гагарина рассказала, почему ходит на выборы

    Москва, 13 августа. Известная российская певица Полина Гагарина стала лицом проекта «Зачем молчать, когда есть голос», в рамках которого даст серию концертов для избирателей на выборах мэра Москвы.

    Артистка рассказала, что принимать участие в выборах стала после того, как осознала важность гражданского долга и перестала придумывать оправдания. Гагарина отметила, что перед выборами меркнут все повседневные заботы, на которые не хватает времени из-за плотного рабочего графика.

    С серией бесплатных концертов она выступит для москвичей до 30 лет, которые придут на избирательные участки. Певица призвала молодежь к участию, обратив внимание, что от голоса каждого избирателя зависит, в каких условиях будут существовать жители столицы, передает «Политика Сегодня».

    «Зачем молчать, когда есть голос. Сам бог велел участвовать в этом проекте, потому что мне говорят, что голос у меня есть. Так зачем молчать», — отметила Гагарина.

    Напомним, выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Помимо ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина, в выборах примут участие глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший глава скандальной строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.

    Ранее российский политолог и правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что электоральная система в РФ и отечественное выборное законодательство признаны международными исследователями в данной области одними из самых передовых.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.