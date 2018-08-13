Зачем молчать, когда есть голос: Полина Гагарина рассказала, почему ходит на выборы

Москва, 13 августа. Известная российская певица Полина Гагарина стала лицом проекта «Зачем молчать, когда есть голос», в рамках которого даст серию концертов для избирателей на выборах мэра Москвы.

Артистка рассказала, что принимать участие в выборах стала после того, как осознала важность гражданского долга и перестала придумывать оправдания. Гагарина отметила, что перед выборами меркнут все повседневные заботы, на которые не хватает времени из-за плотного рабочего графика.

С серией бесплатных концертов она выступит для москвичей до 30 лет, которые придут на избирательные участки. Певица призвала молодежь к участию, обратив внимание, что от голоса каждого избирателя зависит, в каких условиях будут существовать жители столицы, передает «Политика Сегодня».

«Зачем молчать, когда есть голос. Сам бог велел участвовать в этом проекте, потому что мне говорят, что голос у меня есть. Так зачем молчать», — отметила Гагарина.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Помимо ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина, в выборах примут участие глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший глава скандальной строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.

Ранее российский политолог и правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что электоральная система в РФ и отечественное выборное законодательство признаны международными исследователями в данной области одними из самых передовых.