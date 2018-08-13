Путин будет говорить с Меркель с позиции силы — киевский эксперт о встрече глав РФ и ФРГ

Киев, 13 июля. Киевские эксперты активно обсуждают предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. О том, какие вопросы будут обсуждаться на саммите, Федеральному агентству новостей рассказал киевский политолог Руслан Бортник.

«Главным вопросом на встрече Путина и Меркель, безусловно, будет прокладка газопровода «Северный поток — 2». Особенно в условиях, когда давление США на этот проект резко усиливается. Скажем так — если Америке удастся реализовать карту «иранских санкций» и создать дополнительное давление на рынок углеводородов, то ситуация для России и ФРГ резко ухудшится. Как следствие, Путину и Меркель придется искать пути выхода из нее», — заявляет Бортник.

По его мнению, вторым ключевым предметом обсуждения на встрече станет вопрос нормализации ситуации на востоке Украины.

«Это вопрос созыва очередного саммита «нормандской четверки», а также хотя бы какого-то движения по реализации минских договоренностей, — считает собеседник ФАН.

Эксперт также выразил мнение, что «Россия сегодня склонна к более агрессивному поведению на внешнеполитической арене».

«Поэтому вполне вероятно, что Путин на саммите будет разговаривать с Меркель с позиции силы», — резюмировал эксперт.

Также по поводу развития ситуации в Донбассе Бортник заявил следующее — «если не будет политического решения, то Россия оставляет за собой право на военное или другие «гибридные» решения».

«Тем более что политические отношения между РФ и Германией сегодня ухудшились, — утверждает киевский эксперт. — Например, министры обороны двух стран обменялись резкими публичными заявлениями. [Министр обороны Германии] Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Россия не признает ничего, кроме силы», а [министр обороны РФ] Сергей Шойгу довольно двусмысленно напомнил, что «немцы могут спросить у своих дедов, что значит разговаривать с Россией с позиции силы».

Однако, по мнению Бортника, «Путин и Меркель вполне могут договориться — в том числе по Украине, поскольку у обоих лидеров сегодня развязаны руки».

«И у той и у другой стороны есть все поводы для того, чтобы найти компромисс. Ведь в Европе ситуация сегодня тоже ухудшается — прежде всего из-за необъявленной «торговой войны» с США. Европейские товары на глазах становятся менее конкурентоспособными, чем американские, рынки доступа для них тоже стремительно сжимаются. Поэтому и Россия, и Германия сегодня заинтересованы в полноценной экономической разрядке», — уверен Бортник.

По его мнению, Европа и РФ «буквально задыхаются из-за политических конфликтов, которые провоцируют экономические кризисы».