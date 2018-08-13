Должен публично извиниться: в Госдуме ответили генералу ВСУ, сообщившему о плане РФ «дойти до Днепра»

У России есть план захватить юго-восточные земли Украины. Об этом заявил в эфире украинского OBOZ TV генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

По словам Романенко, Россия «нацелена» на южные и восточные области и имеет планы «дойти до Днепра». А помогут ей в этом расположенные в Азовском море катера, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», которые способны «при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину», заявил украинский генерал-лейтенант запаса.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сообщил Федеральному агентству новостей, что не в курсе планов России «по захвату» южных и восточных территорий Украины.

«Я не знаком с такими планами. Они не входят в концепцию российской внешней политики. Поэтому я считаю, что это очередная выдумка, которую мы слышим от украинской стороны», — сказал Александр Шерин.

Парламентарий напомнил, что в 2008 году, когда Грузия начала убивать наших миротворцев, у России не было плана захватить ее территории.

«Тогда наши войска смогли относительно оперативно решить имевшуюся задачу, поставив на место государство, на территории которого производились недружественные действия в отношении граждан РФ и русскоговорящего населения. Для этого нам необязательно иметь план по захвату территорий. Нам достаточно иметь обученную в тактическом плане армию, которая сегодня существует в России, и достаточно тех видов вооружения, которыми мы располагаем. Украине надо помнить об этом», — заметил Александр Шерин.

При этом он считает, что «проблему на юго-востоке рано или поздно придется решать. И это понимание уже есть у Москвы».

«Если украинские войска начнут производить какие-то так называемые зачистки на территории ДНР и ЛНР, то Россия не останется в стороне. Но это не будет операция по захвату территорий, это будет операция по защите населения, которое убивают, потому что оно русское, потому что говорит по-русски», — уверен Александр Шерин.

Депутат Госдумы отметил, что любой генерал-лейтенант, сообщая подобного рода информацию, должен приводить доказательства — какие-то фотографии, видеосъемку, документы, но Игорь Романенко этого не сделал.

«Я понимаю, на уровне ефрейтора, сержанта что-то такое ляпнуть. А тут ляпнул генерал-лейтенант, пусть — запаса, но бывших генералов не бывает. Сделав такое заявление, человек, находящийся в подобном звании, просто обязан привести документы в качестве доказательств своих слов. Если нет, то он должен публично извиниться», — добавил парламентарий.

Ранее, напомним, Романенко утверждал, что Россия готовит «вторжение» на Украину с помощью подлодок, а также призывал власти Украины создать ракеты, которые дойдут до Москвы и Петербурга.