Если у НАТО сдадут нервы: эксперт оценил вероятность столкновения РФ и США в Атлантике

ВМС Соединенных Штатов сочли потенциальной угрозой российский Военно-Морской Флот, который располагается в водах Северной Атлантики. В связи с этим американские адмиралы видят первоочередной задачей противостояние России и Китаю, нежели борьбу с пиратством и терроризмом.

По словам главы подводного флота США и подводного командования НАТО вице-адмирала Чарльза Ричарда, Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к битве. Слова командующего приводит издание The National Interest.

«Только с помощью готовности к сражению мы можем надеяться на то, чтобы его избежать. Если мы не сможем его избежать, наша нация ожидает от нас победы. Мы не должны обмануть эти надежды», — сказал Ричард.

Как отмечает военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, намерение противостоять России в Атлантике у Соединенных Штатов появилось давно. В интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул: такие решения — это реакция США на то, что ВМФ РФ при любых обстоятельствах готов выполнять даже на первый взгляд нереальные задачи.

«Я считаю, что намерение «противостоять» России связано в первую очередь с санкциями, которые уже введены против нашей страны и которые еще только будут вводиться. Это все политические решения, я думаю, — говорит эксперт. — Наши корабли и подводные лодки, естественно, никому не угрожают. Они просто находятся на дежурстве».

Провокации со стороны американского флота Дандыкин назвал маловероятными. Он уверен: прямое столкновение возможно только в случае боевых действий.

«Вряд ли будут организованы провокации, особенно — с использованием субмарин, — объясняет Василий Дандыкин. — Подводники — это в высшей степени профессионалы, и они очень уважают друг друга. Столкновение возможно только в случае боевых действий. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Дай бог, чтобы у военных НАТО и США не сдали нервы. Да и у наших тоже».

Но если самое страшное все же случится, у России достаточно сил и средств, чтобы отразить удар, сказал Василий Дандыкин.

«Военно-Морской Флот России постоянно обновляется. На вооружение становятся новые подлодки: дизельные, многоцелевые, стратегические… В случае опасности ВМФ РФ готов отразить любой удар, мощности для этого достаточно. Но все же, я думаю, до крайностей дело не дойдет», — подытожил эксперт.

За последнюю четверть века активность ВМФ России в Северной Атлантике достигла своего пика, говорит еще один американский адмирал Джон Ричардсон. А его коллега адмирал Джеймс Фогго указал на высокую напряженность отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Сегодня вновь эффективный, обладающий квалифицированным персоналом и самый современный в технологическом отношении российский подводный флот бросает нам вызов. Русские подлодки курсируют в Атлантике, они проверяют на прочность нашу оборону, бросают вызов нашему господству на море и готовятся к подводным сражениям, которые дадут им преимущество в любом будущем конфликте», — сказал он.

Напомним, в мае этого года, по решению Пентагона, американский флот должен патрулировать восточное побережье США и весь Атлантический океан.