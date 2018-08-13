«Вы сожгли Тараса Бульбу»: украинский блогер объяснил, за что националисты мстили полякам

Варшава, 13 августа. Украинский блогер Сергей Запорожский заявил, что националисты УПА1 убивали поляков в 1943 году за казнь Тараса Бульбы. Однако польский политолог Томаш Мацейчук вынужден был ему рассказать, что Бульба — герой произведения Николая Гоголя.

Мацейчук разместил на своей странице «ВКонтакте» пост о споре с Запорожским в Сети. Оппоненты обсуждали геноцид поляков, который устроили украинские националисты. Защищающий УПА (Украинскую повстанческую армию, запрещена в РФ) Запорожский привел, как ему казалось, железный аргумент.

«Томаш, вы сожгли Тараса Бульбу. Все что после — следствие», — заявил блогер.

Поляк даже был вынужден сделать скриншот этого заявления, потому что, вероятно, опасался, что ему никто не поверит.

«Тарас Бульба не существовал — это придуманный персонаж», — сообщил он своему визави.

«Представляете себе кашу в голове Сергея? — рассказал он в комментарии к этому скриншоту. — В его представлении об истории украинские националисты отомстили польским детям, женщинам и старикам в 1943 году, организуя резню в 300 лет после смерти Тараса Бульбы, который… вообще-то никогда не существовал».

Мацейчук также предположил, что, возможно, Тарас Бульба — не единственный персонаж, которого Запорожский считает реальным человеком. Поляк предположил, что блогер может также думать и о героях книги «Огнем и мечом» Генрика Сенкевича.

«Даже боюсь подумать, на каких основах строят свое представление о собственной истории другие, менее образованные украинцы», — заключил Мацейчук.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание, что действующей власти в стране не нужны образованные люди. По мнению политика, Киеву нужны люди, которые будут переписывать историю таким образом, чтобы это было выгодно действующей власти.

Бывший премьер отмечает, что украинское руководство обучает так называемых историков и политологов, «которые будут под их дудку переписывать историю страны, пропагандировать фашизм, нацизм и другие «ценности» киевской клики». В этот же список Азаров внес и украинских журналистов, которые, по его мнению, занимаются «промыванием мозгов и зомбированием населения Украины».

1 Организация запрещена на территории РФ.