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Порошенко рассказал об испытаниях украинского «убийцы танков»
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    Порошенко рассказал об испытаниях украинского «убийцы танков»

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    Порошенко рассказал об испытаниях украинского «убийцы танков»

    Киев, 13 августа. Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале испытаний новейшего отечественного танка Т-72АМТ «Киевского бронетанкового завода».

    По словам главы государства, боевая машина оборудована прибором ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, а также оснащена высокоточным оружием, которое способно уничтожить танки противника на расстоянии до 5 км.

    «Во время испытаний новая боевая машина отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже сверхзащищенных вражеских танков», — пишет Порошенко в Facebook.

    Отметим, что Т-72АМТ является модификацией российского танка Т-72. Несмотря на модернизацию, украинская техника уступает оригиналу в дальности стрельбы. Так, Т-72 способен поражать цели на расстоянии до 9,4 км. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о показе украинского танка Т-84У «Оплот». На видео, снятым во время соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии, видно, как как «гуляет» ствол основного орудия Т-84У, причем так же трясутся и внутренние механизмы боевой машины.

    Автор: Антон Соколов
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