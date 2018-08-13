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Появилось видео с места падения самолета в Байкал
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    Появилось видео с места падения самолета в Байкал

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    Появилось видео с места падения самолета в Байкал

    Иркутск, 13 августа. Легкомоторный самолет Як-12 упал в озеро Байкал в районе поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области. Пилот воздушного судна не пострадал. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места случившегося.

    Источник ФАН сообщил, что самолет упал прямо возле острова Ольхон. Пилот находился в самолете один. Сам же Як-12 какое-то время держался на плаву, но затем затонул.

    По информации очевидцев, мужчину спасли местные жители. С места его эвакуировали на берег на гидроцикле. Спасательные подразделения на место происшествия не выезжали.

    Напомним, несколько дней назад открытый самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области. В результате инцидента пострадали два человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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