Появилось видео с места падения самолета в Байкал

Иркутск, 13 августа. Легкомоторный самолет Як-12 упал в озеро Байкал в районе поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области. Пилот воздушного судна не пострадал. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места случившегося.

Источник ФАН сообщил, что самолет упал прямо возле острова Ольхон. Пилот находился в самолете один. Сам же Як-12 какое-то время держался на плаву, но затем затонул.

По информации очевидцев, мужчину спасли местные жители. С места его эвакуировали на берег на гидроцикле. Спасательные подразделения на место происшествия не выезжали.

Напомним, несколько дней назад открытый самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области. В результате инцидента пострадали два человека.