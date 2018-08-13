Украинский институт нацпамяти требует убрать портреты Ленина и Сталина с водонапорной башни

Киев, 13 августа. Украинский институт национальной памяти обратился в генеральную прокуратуру и национальную полицию с просьбой расследовать отказ демонтажа в рамках декоммунизации мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, сообщает пресс-службу УИНП.

Речь идет о мозаичных изображениях Ленина и Сталина, которые размещены на водонапорной башне в центре города Новгород-Северский Черниговской области.

Украинский институт национальной памяти направил в соответствующие органы письма, в которых требует открыть уголовное дело по факту «распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима», провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

«УИНП констатирует, что данные мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть была уведомлена еще в прошлом году», — говорится в сообщении.

Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина, которые были размещены на водонапорной башне в 1930-х годах, не попадают под декоммунизацию, потому что они не являются ни памятниками, ни памятными знаками.

Напомним, Киев начал проводить так называемую политику декоммунизации после 2014 года. В рамках этого процесса на Украине переименовывают сотни городов и улиц, им, в частности, присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, осенью прошлого года киевские власти запретили использование термина «Великая Отечественная война», так как он якобы является «пропагандистским». Эксперты считают, что таким образом Киев хочет уничтожить культурные связи между народами России и Украины.