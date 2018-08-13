Друзь поделился воспоминаниями о скончавшемся участнике «Что? Где? Когда?» Михаиле Бассе

Москва, 13 августа. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал смерть участника телевикторины Михаила Басса, который скончался в 12 августа в Израиле.

«Он был очень интеллигентным, добрым, умным, очень увлеченным. На протяжении многих лет он тренировал школьные команды, которые у нас проходят молодежный чемпионат города», — заявил Друзь.

Он отметил, что уход из жизни Михаила Басса – это большая утрата. Последний раз магистр «Что? Где? Когда?» виделся с ним месяц назад во время турнира.

«Первый день этого турнира он с нами играл, а во второй он с утра улетал на лечение, которое, к сожалению, не помогло», — заявил Друзь в интервью «Пятому каналу».

Напомним, что Михаил Басс скончался 12 августа от лейкоза. Месяц назад ему исполнилось 48 лет. Басс играл в ««Что? Где? Когда?» с 1990 года. Всероссийскую славу ему принесло участие в команде Алексея Блинова.