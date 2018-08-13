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Сирия: в Дамаске оценили усилия РФ по восстановлению страны
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    Сирия: в Дамаске оценили усилия РФ по восстановлению страны

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    Сирия: в Дамаске оценили усилия РФ по восстановлению страны

    Дамаск, 13 августа. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) высоко ценят усилия российской стороны по вопросу восстановления Сирии. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии САР, а также глава Координационного комитета страны по возвращению беженцев Хуссейн Махлюф.

    «Высоко оцениваем усилия, которые Россия прикладывает на международной арене и в международных организациях для оказания нужной поддержки и восстановления того, что было разрушено терроризмом», — обратил внимание министр.

    Махлюф подчеркнул, что восстановление экономики САР выступает наибольшим фактором, который стимулирует возвращение сирийских беженцев в свои дома на территории государства.

    Как сообщалось ранее, министр вступил на пост председателя Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев. Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) и сирийский комитет совместными силами восстанавливают в САР гражданскую инфраструктуру, в том числе социально-значимые объекты.

    Отмечается, что более 1,7 миллиона сирийских беженцев, которые находятся сейчас в девяти странах мира, заявили о своем желании вернуться на родину.

    Автор: Екатерина Кухарева
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