Сирия: в Дамаске оценили усилия РФ по восстановлению страны

Дамаск, 13 августа. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) высоко ценят усилия российской стороны по вопросу восстановления Сирии. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии САР, а также глава Координационного комитета страны по возвращению беженцев Хуссейн Махлюф.

«Высоко оцениваем усилия, которые Россия прикладывает на международной арене и в международных организациях для оказания нужной поддержки и восстановления того, что было разрушено терроризмом», — обратил внимание министр.

Махлюф подчеркнул, что восстановление экономики САР выступает наибольшим фактором, который стимулирует возвращение сирийских беженцев в свои дома на территории государства.

Как сообщалось ранее, министр вступил на пост председателя Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев. Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) и сирийский комитет совместными силами восстанавливают в САР гражданскую инфраструктуру, в том числе социально-значимые объекты.

Отмечается, что более 1,7 миллиона сирийских беженцев, которые находятся сейчас в девяти странах мира, заявили о своем желании вернуться на родину.