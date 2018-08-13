Сирия, 13 августа. Боевики «Ан-Нусры»*** обязывают жителей следовать нормам шариата в Хаме. Взрыв одного из топливных складов произошел на юге Идлиба. Радикалы «Тахрир Сурии» обнаружили СВУ у соборной мечети в городе Дарат-Изза в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в северной части Хамы; перебросили подкрепление на северо-запад Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: обнаружила СВУ у соборной мечети в городе Дарат-Изза северо-западнее Алеппо; пережила взрыв на одном из топливных складов в городе Маарет Ан-Нуман на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: приговорила к наказанию одного из подростков, нарушивших нормы шариата, в Хаме; заявила об уничтожении дрона САА на севере провинции Хама.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо; ввели комендантский час для мотоциклистов в Ракке.

Провинция Алеппо

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что в городе Джараблус на северо-востоке провинции Алеппо произошел новый взрыв. Детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный в одном из жилых районов населенного пункта. Это привело к гибели одной из местных жительниц и троих детей. Напомним, Джараблус находится на линии разграничения сил между «Сирийской свободной армией»** (ССА) и курдскими вооруженными формированиями, что позволяет местным активистам предположить, что к установке взрывного устройства причастны члены радикальных курдских группировок. Напомним, несмотря на то, что территории в северо-восточной части региона патрулируют силы Турции и США, данные районы все еще остаются небезопасными для мирного населения.

Тот же источник передает, что в подконтрольном исламистам «Джебхат Тахрир Сурии» городе Дарат-Изза были обнаружены СВУ, заложенные у соборной мечети. По данным оппозиционных СМИ, все бомбы были обезврежены радикалами формирования. Местные активисты уверены, что СВУ были установлены членами «Исламского государства»1, осуществляющими подпольную деятельность в регионе.

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв в городе Маарет Ан-Нуман на юге провинции. Инцидент произошел на одном из складов с топливом, принадлежавших джихадистам антиправительственной группировки «Джебхат Тахрир Сурия», передает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq). О количестве убитых или пострадавших среди мирного населения пока не сообщалось. Напомним, накануне подобный случай произошел в населенном пункте Сармада на севере Идлиба, в результате чего погибли порядка 70 человек, большинство из которых принадлежало к числу боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» и членов их семей. Некоторые местные активисты полагают, что оба взрыва были вызваны детонацией СВУ, заложенных террористами подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Ракка

В административном центре региона был введен комендантский час для мотоциклистов. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), с 8 вечера и до 5 утра была запрещена езда на мотоциклах. Что послужило причиной подобного ограничения, пока неизвестно. Местные источники полагают, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF), под контролем которых находится населенный пункт, опасаются возможных терактов со стороны так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые прежде неоднократно атаковали контрольно-пропускные пункты противников при помощи заминированных мотоциклов.

Провинция Хама

Боевики исламистских формирований, действующих в северной части провинции, продолжают насаждать нормы шариата мирному населению, проживающему на оккупированных ими территориях. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, один из местных подростков был приговорен к 50 ударам плетью и бритью головы за то, что позволил себе находится наедине с девушкой в общественном месте. Место случившегося не уточняется, однако известно, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов, подконтрольных террористическому объединению «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Тем временем правительственные войска продолжают обстреливать позиции боевиков на севере Хамы. Как передает Telegram-канал (NRVR11), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ударили по укрепрайонам исламистов на подступах к поселениям Аль-Бувейда и Лахая. Джихадисты, в свою очередь, заявляют об уничтожении разведывательного беспилотника САА неподалеку от населенного пункта Аз-Зияра. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения не подтверждали. Напомним, поступают сообщения о готовящемся наступлении САА в приграничных между Хамой и Идлибом районах. Агентство новостей Al Masdar News передает, что вслед за «Тиграми» провинцию были передислоцированы части 4-й дивизии САА, а также отряды Национальных сил обороны****** (NDF).

Ирак

Новостное агентство Al Sumaria News со ссылкой на источник в разведке сообщает о том, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади получил серьезную травму и не способен далее возглавлять террористическую группировку. Иракские агенты заявляют, что Аль-Багдади был ранен в июне во время боевых вылетов иракских ВВС. Также отмечается, что на пост главаря формирования был выдвинут террорист по прозвищу Абу Усман Аль-Тунис родом из Туниса. Тем не менее многие боевики не согласились с назначением Абу Усмана, высказав многочисленные протесты. Напомним, сообщения о смерти Аль-Багдади ранее поступали неоднократно, однако доподлинного подтверждения не получали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)