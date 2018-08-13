Если повторять «сахар», во рту сладко не станет: Эрдоган обвинил США в планах нанести Турции «удар в спину»

Анкара, 13 августа. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Соединенных Штатов нанести Анкаре удар «в спину». Об этом он сообщил в понедельник в ходе выступления в столице республики, которое транслировал канал HaberTurk.

«Нет никакого разумного обоснования для такого враждебного отношения к Турции со стороны ее союзника по НАТО», — заявил он, обвинив Вашингтон в намерении нанести Турции «удар в спину».

Кроме того, глава Турции указал на то, что «секрет успеха государства заключается в регулярной готовности к войне», а Турция «во всех смыслах готова к ней».

«Где красная черта для Турции, известно. Если повторять «сахар», во рту сладко не станет, так же, как если просто повторять «мир», его не добиться», — сказал он.

Также Эрдоган призвал граждан страны «не волноваться» за судьбу национальной валюты и пообещал, что курс лиры в скором времени установится на «разумном» уровне.

Напомним, в прошедшую пятницу турецкая валюта пробила психологическую отметку и составила 6,41 лиры за один доллар, хотя еще в начале прошлой недели ее стоимость по отношению к американской валюте составляла 5,1. Это стало причиной кризисных настроений в обществе и бизнесе. Помимо этого, на ситуацию повлияла напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона.