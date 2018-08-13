«Я сатана!»: семья рассказала о странном поведении подозреваемого в поджоге церкви в Карелии мальчика

Петрозаводск, 13 августа. У 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге, незадолго до инцидента была истерика, рассказали родственники мальчика.

Подросток сильно изменился год назад — стал носить черную одежду, чаще обычного проявлял агрессию по отношению к окружающим. Мальчика даже отвели к психологу, однако специалист списал все на переходных возраст.

За несколько дней до пожара в церкви у мальчика случилась истерика. Внук вернулся поздно домой, за что получил выговор от бабушки. Женщина объяснила, что беспокоится за него. В ответ мальчик странно себя повел и начал кричать на нее.

«Я вас ненавижу. Всю вашу семью! Как хорошо, что я не такой. Я сатана!» — приводит его слова «Комсомольская правда».

На следующее утро он попросил у родственница прощение, а еще через несколько дней в церкви произошел пожар.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что школьник объяснил поджог церкви в Кондопоге желанием прославиться на весь мир, пишет Infox.ru.