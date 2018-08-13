Дегтярев обсудил актуальные проблемы с жителями Северного Медведково

Москва, 13 августа. Кандидат в мэры российской столицы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев провел в районе Северное Медведково встречу с избирателями и обсудил с ними актуальные проблемы.

Политик по прибытии в столичный район остался недоволен благоустройством детских площадок и качеством дорожного покрытия.

«Приехал в Медведково, и сразу видно – выехал из лощеного центра Москвы. Капремонт когда делали – никто не знает. Когда будет – тоже никто не знает», – заявил Дегтярев.

Кандидат в мэры пообещал учесть мнение жителей в вопросе градостроительства, упомянув в своей речи о точечной застройке в столице.

Дегтярев сообщил о поступивших жалобах на инфраструктуру района и пообещал, что примет дополнительные меры для решения проблем, в том числе связанных с транспортным обслуживанием и городской навигацией, в которой, по его словам, больше не будет никакой латиницы.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Помимо ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина и депутата Госдумы Дегтярева, в выборах примут участие глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин и бывший глава скандальной строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своем желании выступить наблюдателем на выборах.