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Стала известна причина смерти посла РФ в Непале Андрея Будника
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    Стала известна причина смерти посла РФ в Непале Андрея Будника

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    Стала известна причина смерти посла РФ в Непале Андрея Будника

    Москва, 13 августа. Ушел из жизни российской посол в Непале Андрей Будник. Дипломату было 65 лет. Соответствующая информация приводится в сообщении посольства Российской Федерации.

    «Посольство РФ в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», — отметили в диппредставительстве.

    В сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ указано, что Будник скончался 10 августа в Москве.

    «Ушел из жизни блестящий профессионал, глубоко разбирающийся в азиатской проблематике и всецело преданный делу продвижения интересов нашей страны на международной арене», — добавили в МИД РФ.

    В свою очередь, Федеральному агентству новостей стало известно, что причиной смерти дипломата стал отрыв тромба. Прощание с Будником состоится 14 августа в 11.30 в малом зале ЦКБ в Москве.

    Напомним, в Москве на 100-м году жизни скончался скульптор, народный художник СССР Николай Никогосян. Ранее сообщалось о смерти известного режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который в мае был назначен художественным руководителем театра «Практика».

    Автор: Тимур Румянцев
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