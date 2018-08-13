Глава Нижегородской области предложил Путину создать туристический кластер

Москва, 13 августа. Власти Нижегородской области хотят создать туристический кластер для привлечения в регион иностранных гостей. С таким предложением в понедельник выступил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, состоявшийся в РФ чемпионат мира дал импульс экономики и пробудил интерес иностранных туристов. Теперь необходимо создать инфраструктуру для того, чтобы туристы чаще приезжали в страну.

«Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везет туристов из Арзамаса в Дивеево», — отметил Никитин.

Врио губернатора отметил, что на эти цели из регионального бюджета будет выделено 2,5 млрд рублей, однако данную программу нельзя реализовать без вложений федерального центра.