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Глава Нижегородской области предложил Путину создать туристический кластер
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    Глава Нижегородской области предложил Путину создать туристический кластер

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    Глава Нижегородской области предложил Путину создать туристический кластер

    Москва, 13 августа. Власти Нижегородской области хотят создать туристический кластер для привлечения в регион иностранных гостей. С таким предложением в понедельник выступил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    По его словам, состоявшийся в РФ чемпионат мира дал импульс экономики и пробудил интерес иностранных туристов. Теперь необходимо создать инфраструктуру для того, чтобы туристы чаще приезжали в страну.

    «Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везет туристов из Арзамаса в Дивеево», — отметил Никитин.

    Врио губернатора отметил, что на эти цели из регионального бюджета будет выделено 2,5 млрд рублей, однако данную программу нельзя реализовать без вложений федерального центра.

    Автор: Антон Соколов
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