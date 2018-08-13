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«Россия ей все дала»: Газманов назвал «некрасивым» заявление Вайкуле про Крым
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    «Россия ей все дала»: Газманов назвал «некрасивым» заявление Вайкуле про Крым

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    Россия ей все дала: Газманов прокомментировал слова Вайкуле про Крым

    Москва, 13 августа. Народный артист России Олег Газманов назвал некрасивым высказывание певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и Советском Союзе.

    По его словам, любой образованный человек понимает, чем Крым является для России и сколько там было пролито русской крови. Газманов отметил, что Россия «все дала» артистке и высказываться в подобном ключе «было некрасиво».

    «Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — заявил Газманов журналистам РИА Новости.

    Также певец отметил, что присоединение Крыма стало волеизъявлением всех жителей полуострова.

    Напомним, что ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Также артистка добавила, что рада тому, что Советский Союз распался.

     

     

    Автор: Денис Коробейников
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