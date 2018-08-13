«Это раздутая ситуация»: Вайкуле отказалась оправдываться за слова о Крыме

Москва, 13 августа. Советская и латвийская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле отказалась комментировать свое заявление по поводу Крыма, отметив, что разразившийся скандал стал «раздутой ситуацией». По ее словам, оправдываться она не намерена.

«Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать, — подчеркнула исполнительница. — Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться», передает телеканал «360».

Во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров. Слова певицы вызвали настоящий ажиотаж. В Крыму отметили, что артисты должны быть вне политики. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Вайкуле не приезжать после этого с концертами в Россию, так как своим заявлением она оскорбила поклонников. Народный артист России Олег Газманов также назвал некрасивым высказывание певицы. На заявление Вайкуле о полуострове также отреагировал певец Лев Лещенко.