Группа российских корреспондентов прибыла в ЦАР

Банги, 13 августа. Группа российских корреспондентов прибыла в столицу Центральноафриканской республики в рамках проекта Федерального агентства новостей (ФАН). Задача группы – разобраться в экономической, социальной и политической обстановке в стране.

Журналисты прибыли в Банги 12 августа. Группа официально аккредитована правительством ЦАР, ей обещана помощь в сфере личной безопасности и ознакомлении с внутриполитической, этноконфессиональной и экономической сторонами жизни страны.

В состав съемочной группы вошли:

Кирилл Романовский — специальный корреспондент Федерального агентства новостей;

Юлия Никитина — корреспондент интернет-газеты «Фонтанка.ру»;

Владимир Малянов — независимый журналист;

Денис Тарасов — независимый фотокорреспондент и оператор.

Группа уже приступила к работе. Корреспонденты встретились с советником по национальной безопасности президента ЦАР Валерием Захаровым, а также с сотрудником МИД РФ, получив развернутые рекомендации о безопасности и порядке журналистской работы.

Министерство коммуникаций ЦАР готово предоставить группе официальные аккредитации, а Министерство внутренних дел — обеспечить журналистов охраной и средствами защиты (бронежилетами и касками).

В контексте беседы о кризисном и криминогенном аспектах жизни в ЦАР Валерий Захаров дал развернутый комментарий о ходе расследования убийства российских журналистов Кирилла Рдаченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, чьи тела были обнаружены 30 июля недалеко от населенного пункта Сибю, севернее столицы Банги.

Водитель — очевидец убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, находится в местной тюрьме, несмотря на свой официальный статус свидетеля. Жандармерия опасается, что не сможет его найти, когда на континент прибудет следственная группа из России.

По состоянию на 12 августа специалисты российского Следственного комитета не прилетели в Африку.

Валерий Захаров подтвердил, что информация, опубликованная ранее в СМИ, действительно была рассказана свидетелем - водителем группы российских журналистов, который сейчас находится в жандармерии.

Сообщается, что изначальным пунктом назначения съемочной группы был город Бомбари, однако по пути журналисты остановились в Домару, с кем-то переговорили, а затем изменили маршрут, сказав ехать на неподконтрольную правительственным силам территорию, в Декуа.

Среди основных версий, которые сейчас рассматривает следствие, — убийство с целью ограбления, которое было совершено выходцами из соседней республики ЧАД. Эту гипотезу подтверждают показания водителя, который говорит, что окружившие их машину 10 неизвестных общались на арабском языке (официальные языки ЦАР — французский и санго). Беспорядочной стрельбе из автоматов, как говорит водитель, предшествовала борьба за технику и личные вещи. Сам таксист был ранен по касательной, но сумел на машине скрыться с места происшествия.

Следите за нашей информацией. Редакция ФАН и далее будет информировать своих читателей о ходе работы объединенной группы корреспондентов в ЦАР.