Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток

Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток и изучить демографическую составляющую развития региона. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений главы РФ.

Документ подготовлен по результатам совещания с членами правительства, которое прошло 18 июля текущего года.

Российский лидер поручил Кабмину представить предложения по реализации мер, способствующих стимулированию притока населения для постоянного проживания на территории Дальневосточного федерального округа.

Задача, согласно поручению, должна быть достигнута благодаря увеличению финансовой помощи работодателям, которые принимают участие в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Еще одним способом достижения поставленных целей должно стать увеличение подъемных, которые являются способом мотивации участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе на Дальний Восток.

Президент поручил проработать демографические меры по развитию региона, в том числе изучить вопрос повышения размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка в семье, а также выделения средств при рождении второго ребенка. Отмечается, что Кабмин может рассмотреть вопрос применения пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми на Дальнем Востоке.

Предложения правительства должны быть представлены до 10 сентября 2018 года.

Ранее глава России поручил Кабмину представить предложения по продлению до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока. Поручение подлежит исполнению до 10 сентября текущего года.