Тринадцать человек спасены после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане

Душанбе, 13 августа. Спасатели эвакуировали 13 человек из вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Об этом в понедельник сообщили в комитете по ЧС Таджикистана.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в результате происшествия погибли пять человек — трое российских альпинистов и двое членов экипажа — граждан Таджикистана. Всего на борту воздушного судна находились 15 альпинистов (13 граждан России, один гражданин Белоруссии, один гражданин Испании) и трое членов экипажа.

Напомним, что накануне вертолет, который доставлял скалолазов в базовый лагерь, совершил жесткую посадку на высоте 4,5 км. Альпинисты возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони, который находится на высоте 7,4 км и считается самой высокой точкой Таджикистана.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, все пассажиры и члены экипажа воздушного судна живы, специалисты определили точные координаты места происшествия.