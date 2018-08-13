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Происшествия
Тринадцать человек спасены после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане
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    Тринадцать человек спасены после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане

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    Тринадцать человек спасены после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане

    Душанбе, 13 августа. Спасатели эвакуировали 13 человек из вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Об этом в понедельник сообщили в комитете по ЧС Таджикистана.

    Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в результате происшествия погибли пять человек — трое российских альпинистов и двое членов экипажа — граждан Таджикистана.  Всего на борту воздушного судна находились 15 альпинистов (13 граждан России, один гражданин Белоруссии, один гражданин Испании) и трое членов экипажа.

    Напомним, что накануне вертолет, который доставлял скалолазов в базовый лагерь, совершил жесткую посадку на высоте 4,5 км. Альпинисты возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони, который находится на высоте 7,4 км и считается самой высокой точкой Таджикистана.

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, все пассажиры и члены экипажа воздушного судна живы, специалисты определили точные координаты места происшествия.

    Автор: Антон Соколов
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