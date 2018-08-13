Самые дружелюбные люди, два океана, вкуснейшее вино: россиянка рассказала, почему надо посетить ЮАР

Санкт-Петербург, 13 августа. Туристический поток из России в Южно-Африканскую республику растет после отмены виз между странами. Менеджер по работе с клиентами международной IT компании Veeam Software Юлия Хакимзянова рассказала, почему надо посетить эту страну.

ЮАР — один из важных партнеров компании, в которой работает Хакимзянова. Иногда ей приходится лететь в командировку в ЮАР, каждую из них россиянка ждет с нетерпением.

«Кейптаун — настоящий рай! Город на огромной горе, возле океана, чистейший воздух, солнце, идеальная природа, виноградники», — перечисляет она.

Из достопримечательностей Кейптауна она выделяет смотровую площадку на Столовой горе, которая является одним из новых чудес света, белоснежный песок, виноградники и местное вино, которое Хакимзянова причисляет к вкуснейшим. Также она советует посетить город Херманус, с утесов которого с июня по декабрь можно наблюдать за китами. ЮАР, напоминает россиянка, является страной двух океанов, что особо придется по вкусу любителям серфинга.

Местные жители еще не привыкли к гостям из России, поэтому при встрече «по-детски удивляются», а также задают «очень много вопросов обо всем».

«Вообще местные всегда рады угодить, но без навязчивости, — приводит слова девушки «Политика сегодня». — Самые дружелюбные люди живут там».

Хакимзянова при этом отмечает, что бдительность туристам в ЮАР терять все-таки не стоит, однако меры предосторожности такие же, как и в других странах — не ходить по одному, не хвастаться деньгами и украшениями, быть внимательными в беседе с уличными торговцами.