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Сирийский министр через журналистов попросил Германию отменить санкции
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    Сирийский министр через журналистов попросил Германию отменить санкции

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    Сирийский министр через журналистов попросил Германию отменить санкции

    Дамаск, 13 августа. Глава координационного комитета Сирии по возвращению беженцев Хусейн Махлюф сообщил, что возвращению беженцев на родину поможет снятие санкций с Арабской республики. Кроме того, это также ускорит восстановление страны. В связи с этим он обратился через журналистов к властям Германии с просьбой отменить санкции

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

    «Я хочу через вас обратиться к правительству Германии и попросить отменить односторонние санкции в отношении Сирии», — обратился к немецкому журналисту Махлюф.

    Он выразил мнение, что западные санкции против САР мешают послевоенному восстановлению страны, так как тормозят развитие экономики. Махлюф подчеркнул, что санкции в отношении Сирии навязаны со стороны Соединенных Штатов.

    Ранее сообщалось, что более 1,7 миллиона сирийских беженцев, которые находятся сейчас в девяти странах мира, заявили о своем желании вернуться на родину. Из них 174 тысяч человек находятся в Германии.

    Автор: Тимур Румянцев
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