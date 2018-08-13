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МИД Сирии уличил ряд арабских стран в финансировании боевиков
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    МИД Сирии уличил ряд арабских стран в финансировании боевиков

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    МИД Сирии: арабские страны профинансировали боевиков в САР на 137 миллиардов долларов

    Дамаск, 13 августа. МИД Сирии обвинил часть арабских стран в финансировании незаконных вооруженных формирований.

    Часть арабских стран предоставили незаконным вооруженным формированиям в Сирии помощь на 137 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции.

    «Хорошо известные арабские страны представили поддержку в 137 миллиардов долларов для незаконных вооруженных формирований, чтобы разрушить Сирию»,— отметил Микдад.

    Он заявил, что государство выстояло только благодаря помощи России и смелости сирийского народа. Замглавы МИД страны также назвал основной фактор возвращения беженцев в Сирию. По его словам, восстановление экономики — это именно тот фактор, который позволит сирийцам вернуться на родную землю. 

    Автор: Денис Коробейников
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