Застрявшая в горах Таджикистана альпинистка не могла ответить друзьям, когда вернется

Душанбе, 13 августа. В горах Таджикистана в минувшее воскресенье совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 с 13 альпинистами на борту. Скалолазы покоряли пик Исмоили Сомони, а при возвращении в базовый лагерь они заказали воздушное судно. Об этом сообщали в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

В настоящее время с места чрезвычайного происшествия альпинистов эвакуируют спасатели. Ранее вертолет МЧС не мог вылететь на место из-за плохих погодных условий.

Отмечается, что на связь со спасателями, по предварительным данным, уже вышел один из россиян Дмитрий Кумшаев. Петербургский программист покорял гору вместе со своей женой Татьяной. Именно она, по неподтвержденной информации, получила травму при жесткой посадке.

Приятели альпинистов сейчас переживают за здоровье супругов, поскольку Таня ранее перенесла операцию на колене, а у ее супруга были некоторые проблемы с давлением, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Таня ничего не смогла сказать. Она ответила, что там надо заказывать вертолет. Они говорили, что это всегда непредсказуемо», — рассказала приятельница Тани на вопрос о дате возвращения спортсменов.

Среди альпинистов также оказался серебряный призер чемпионата России по альпинизму из Великого Новгорода Александр Абросимов. По словам его супруги Анны, для Абросимова это первое серьезное восхождение.

«Мой супруг инструктор, спасатель. Но сами себя они не могут, конечно, спасти», — заявила Анна.

Ранее сообщалось, что 13 человек спасены после жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана.