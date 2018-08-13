СМИ узнали, за кого вышла замуж Поклонская

Москва, 13 августа. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщили источники Daily Storm.

О свадьбе Поклонской, которая состоялась в минувшие выходные, СМИ узнали от одного из гостей. По словам источника, праздник «был скромный, но со вкусом». На церемонии бракосочетания присутствовали коллеги невесты по нижней палате парламента и из силовых структур.

Сама Поклонская эту информацию не подтверждает, однако и не опровергает.

«Пока не готова комментировать личную жизнь», — поясняет депутат.

Известно, что Соловьеву 47 лет. До работы в аппарате уполномоченного по правам человека он занимал должность в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Ранее, до 2011 года, он являлся старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП.