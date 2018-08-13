Украина не в состоянии навредить России: эксперт объяснил, зачем Киев планирует создать аналог «списка Магнитского»

Украинское министерство юстиции собирается предложить своим международным партнерам создать аналог «списка Магнитского», об этом заявил глава ведомства Павел Петренко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На прошлой неделе Украина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России «в нарушении прав осужденных в России украинцев». Москва в свою очередь отметила, что у Киева нет никаких реальных доказательств подобных заявлений, а все права заключенных строго соблюдаются вне зависимости от их гражданства.

«Мы рассчитываем, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело, и мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное <…> Второе: мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог «списка Магнитского», — сказал Петренко на пресс-конференции.

«Украина точно не входит в это число»

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что главная ошибка украинской стороны, когда она делает подобные заявления, состоит в том, что Украина не является тем субъектом международного права, который бы формировал подобные санкционные проекты. Такое позволено малому количеству мировых игроков, и Украина точно не входит в это число.

«Когда американцы принимают какой-то санкционный пакет против России, Ирана или Китая, они подкрепляют его конкретными инструментами по исполнению этих санкций. Украинский подход состоит в том, чтобы другие страны исполняли санкционные пакеты, которые выдумывает украинская сторона. Но так это не работает. Сама же Украина в одиночку не в состоянии ввести какой-то пакет санкций, который бы навредил России. Большинство вводимых Украиной запретов и ограничений в торговой и миграционной сферах вредят в первую очередь не России, а рядовым украинцам», — пояснил Евгений Валяев.

Что касается самой темы прав человека и содержания людей под стражей, то, заметил эксперт, у Украины с этим большие проблемы. И если привлекать внимание международных правозащитных организаций, то их должны заинтересовать многочисленные дела против инакомыслящих, которые регулярно встречаются на Украине после 2014 года. Давление на независимых журналистов, заказные убийства, политические дела, нарушение прав человека в Донбассе со стороны военнослужащих так называемой АТО — все это регулярно встречается на Украине и фиксируется международными наблюдателями и мониторинговыми миссиями.

«В мониторинговом докладе «Экстремизм в украинской политике, обществе, СМИ и силовых структурах», соавтором которого я являюсь, отмечены не только наши с коллегами собственные наблюдения за политическим фоном на Украине после 2014 года, но и есть ссылки на заявления и доклады других международных организаций, которые фиксировали участившиеся проявления экстремизма на Украине.