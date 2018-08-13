Эфиопия положила конец многолетней войне с повстанцами оромо

Аддис-Абеба (Эфиопия), 13 августа. Власти Эфиопии подписали мирное соглашение с повстанцами из Фронта освобождения оромо (OLF) — организации, которая до недавних пор считалась террористической. Таким образом, был положен конец многолетнему противостоянию между повстанцами оромо и правительством.

Документ, который обязывает обе стороны прекратить огонь, был подписан в столице соседней Эритреи — городе Асмэра. Свои подписи под договором оставили премьер-министр Эфиопии Абити Ахмед и находящийся в изгнании лидер OLF Давуд Ибса.

«Договор постановил, что OLF продолжат свою политическую деятельность в Эфиопии мирным путем», — пишет в Twitter министр информации Эритреи Йеман Гебремескель.

Напомним, что Фронт освобождения оромо считался в Эфиопии террористической организации с 2008 года. В прошлом месяце парламент страны вычеркнул OLF из списка террористических группировок. После этого повстанцы объявили о прекращении огня в одностороннем порядке.

Проживающий в Эфиопии народ оромо насчитывает примерно 25 млн человек. В семидесятых годах прошлого века он начал борьбу за отделение территории своего проживания от Эфиопии. Местные жители обозначили эти земли как регион Оромо, пишет Al Jazeera.