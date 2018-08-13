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Дамаск готовит план послевоенного развития Сирии
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    Дамаск готовит план послевоенного развития Сирии

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    Дамаск готовит план послевоенного развития Сирии

    Дамаск, 13 августа. По поручению президента Сирии Башара Асада в стране готовится план послевоенного развития Арабской республики. 

    «Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства», — сообщил министр муниципального управления и экологии САР Хуссейн Махлюф, который в настоящее время является главой координационного комитета Сирии по возвращению беженцев на родину. 

    Ранее Махлюф заявил, что борьба с террористами в Сирии будет считаться завершенной, когда все беженцы вернуться домой.

    Напомним, в конце июля Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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