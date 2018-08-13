Дамаск готовит план послевоенного развития Сирии

Дамаск, 13 августа. По поручению президента Сирии Башара Асада в стране готовится план послевоенного развития Арабской республики.

«Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства», — сообщил министр муниципального управления и экологии САР Хуссейн Махлюф, который в настоящее время является главой координационного комитета Сирии по возвращению беженцев на родину.

Ранее Махлюф заявил, что борьба с террористами в Сирии будет считаться завершенной, когда все беженцы вернуться домой.

Напомним, в конце июля Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии.