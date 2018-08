Идти против ФРГ не имеет смысла для ЕС и США: Financial Times встал на защиту «Северного потока — 2»

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Opposition to Nord Stream 2 makes no sense for America or Europe («Противостояние «Северному потоку — 2» не имеет смысла для Америки или Европы»), опубликованной на портале Financial Times.

Геополитика порой создает странные союзы. Президент [США] Дональд Трамп, его оппоненты в США и его критики в Европе нашли общее дело: противостояние реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2», который будет доставлять российский природный газ в Германию. Это редкий пример единодушия, но все стороны в нем заблуждаются по-своему.

Неприязнь Трампа к «Северному потоку — 2» связана с торговлей в более широком смысле. Для него продажи сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, в частности в Германию, — это способ изменить баланс торговых отношений, который, по его мнению, сейчас не в пользу США. Он неоднократно критиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, по-видимому, полагая, что тем самым сможет добиться уступок.

Между тем критики Трампа по обе стороны Атлантики утверждают, что «Северный поток — 2» увеличит зависимость Европы от российского газа и сделает ее более уязвимой перед Москвой.

В действительности же Европа не слишком зависима от российского газа. На долю России приходится 37% импорта газа в ЕС, и эта доля стабильно снижается с 1990 года, когда она составляла 75%. «Северный поток — 2» ситуацию не изменит.

Нельзя забывать, что торговля создает двустороннюю зависимость. Получая в год почти $40 млрд выручки от продажи газа в Европу, Россия нуждается в денежных средствах Европы не меньше, чем Европа нуждается в российском топливе. Кроме того, ЕС уже давно проводит политику либерализации своего энергетического рынка, которая помогает минимизировать влияние Москвы. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая, что сейчас строятся новые терминалы СПГ, реверсные трубопроводы и трубопроводы-интерконнекторы.

Согласно прогнозам, в течение следующих двух десятилетий импорт ЕС вырастет с чуть более 70% от общего потребления до почти 90%, поскольку блок постепенно отказывается от менее экологичных видов топлива и ядерной энергии. В связи со снижением добычи внутри самого ЕС необходимо будет импортировать газ из нескольких источников. Господин Трамп критиковал госпожу Меркель за то, что Германия «находится в плену у России», но основной причиной, по которой она выбирает трубопроводный российский газ, является его стоимость — он на 25% дешевле альтернатив.

Однако самые яростные противники «Северного потока — 2» находятся в Европе. Украина может потерять до $3 млрд в год, которые получает за транзит российского газа через свою территорию. Это редкий пример экономического рычага Украины. Чиновники назвали «Северный поток — 2» геополитическим проектом, из-за которого страна станет более уязвимой перед своими восточными соседями. Украина пытается сократить свои собственные закупки российского газа с 2014 года, но, не желая терять доход от транзита, Киев продолжает поддерживать отношения с Россией, которые, по собственному заявлению, так хочет разорвать.

Польша также давно выступает против трубопроводов «Северный поток». В 2006 году тогдашний министр обороны Польши Радослав Сикорский сравнил первый газопровод «Северный поток» с пактом Молотова — Риббентропа. Нынешний глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, известный своими антинемецкими и антироссийскими взглядами, не готов доверить энергетическую безопасность Польши ни одной из стран. Варшава опасается, что «Северный поток — 2» подорвет ее собственные планы по строительству терминала СПГ и газопровода из Норвегии.

Но если судить по опыту предыдущих проектов, страхи о потенциальном российском манипулировании газом ничем не обоснованы. «Северный поток — 1» не помешал Германии ввести санкции против России в 2014 году. И трубопровод из Сибири в Европу не спас Советский Союз, несмотря на предупреждения администрации Рональда Рейгана о том, что это увеличит советскую военную мощь.

Однако самым странным аспектом истерии по поводу «Северного потока — 2» является ее антинемецкий характер. Не совсем понятно, почему интересы Украины или Польши с их все более националистической политикой должны ставиться выше интересов Германии. Ведь именно Германия обеспечивает единство ЕС, приверженность основополагающим ценностям Евросоюза, в том числе защите Украины и Польши. Идти против Германии, будь то вопрос трубопровода или каких-то краткосрочных торговых сделок, не имеет стратегического смысла ни для ЕС, ни для США.