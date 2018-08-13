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Названы наставники нового музыкального проекта «Голос 60+»
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    Названы наставники нового музыкального проекта «Голос 60+»

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    Названы наставники нового музыкального проекта «Голос 60+»

    Москва, 13 августа. Отечественные звезды эстрады Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе станут наставниками нового музыкального шоу «Голос 60+», имя четвертого члена жюри зрители узнают позже. Об этом в понедельник рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

    Он отметил, что дальнейшее пребывание участников на проекте будет зависеть от исполнительницы Пелагеи, музыканта Леонида Агутина, а также исполнителя и композитора Валерия Меладзе.

    «И еще одну фамилию — вы узнаете об этом», — отметил он, обращаясь к будущим участникам проекта, видеоролик его выступления размещен в социальных сетях телеканала.

    Напомним, музыкальное шоу «Голос 60+» начнется на Первом канале в новом телевизионном сезоне​​​.

    Проект «Голос» — это отечественная версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах планеты.

    Автор: Дана Балан
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