Названы наставники нового музыкального проекта «Голос 60+»

Москва, 13 августа. Отечественные звезды эстрады Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе станут наставниками нового музыкального шоу «Голос 60+», имя четвертого члена жюри зрители узнают позже. Об этом в понедельник рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Он отметил, что дальнейшее пребывание участников на проекте будет зависеть от исполнительницы Пелагеи, музыканта Леонида Агутина, а также исполнителя и композитора Валерия Меладзе.

«И еще одну фамилию — вы узнаете об этом», — отметил он, обращаясь к будущим участникам проекта, видеоролик его выступления размещен в социальных сетях телеканала.

Напомним, музыкальное шоу «Голос 60+» начнется на Первом канале в новом телевизионном сезоне​​​.

Проект «Голос» — это отечественная версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах планеты.