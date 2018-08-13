«Так испугался того, что сотворил»: бабушка поджигателя Успенской церкви рассказала о действиях внука

Петрозаводск, 13 августа. Бабушка подростка, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Кондопоге рассказала подробности инцидента.

По словам пожилой женщины, утром 10 августа подросток отправился к своему другу в гости. О пожаре женщина узнала в 9.30, когда ей с озера позвонил муж. После инцидента внук не вернулся домой, так как испугался последствий.

«Домой он уже не пошел. Так испугался того, что сотворил, что пешком отправился до Петрозаводска. По дороге его и задержали», — рассказала бабушка корреспонденту «Комсомольской правды».

Как рассказал приятель подростка, придя в гости тот сидел в социальных сетях. Внезапно он оторвался от планшета и заявил, что собирается пойти «жечь церковь».

Напомним, что деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога сгорела в пятницу 10 августа. Школьник, подозреваемый в поджоге, заявил, что хотел прославиться на весь мир. Церковь принадлежала Росимуществу, который передал ее в безвозмездное пользование местному приходу. Церковь не была застрахована.