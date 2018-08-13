«ВКонтакте» объявила о реформе приватности из-за задержаний за репосты

Москва, 13 августа. Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о проведении реформы приватности из-за задержаний пользователей за репосты, заявил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

Рогозов обратил внимание, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации и репосты продолжает ухудшаться. Он подчеркнул, что это не может не вызывать озабоченность у руководства соцсети.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, — пояснил он, — а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям».

В связи с этим в соцсети решили ввести меры, которые ограничат доступ к страницам пользователей для посторонних лиц. Например, еще с 2017 года альбом с сохраненными фотографиями находится в приватном режиме.

«В течение ближайших двух недель мы также уберем отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов», — продолжил Рогозов.

Кроме того, впервые за долгое время в «ВКонтакте» вновь будет возвращена функция, с помощью которой пользователи смогут скрыть свой профиль от всех, кроме друзей.