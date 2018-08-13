Охота на ведьм: Свиридова призвала оставить Вайкуле с ее позицией по Крыму в покое

Москва, 13 августа. Певица Алена Свиридова оправдала заявления артистки Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейке запрещено посещать Крым, возможными миграционными проблемами, которые могут возникнуть после визита на полуостров.

Свиридова отметила, что Вайкуле действительно является подданной Европейского союза и ее визит в республику может привести к определенным последствиям.

«У нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные. С въездом и прочее», — объяснила певица в разговоре с телеканалом «360».

Артистка подчеркнула, что скандал вокруг высказанной Вайкуле позиции является «охотой на ведьм». Свиридова предположила, что заявление певицы вызвано не политической позицией по вопросу статуса Крыма, а принятыми законами, заложниками которых становятся артисты.

«Это опять же охота на ведьм и поиски врагов там, где их не существует. Я думаю, что никакой политической подоплеки там нет и не может быть. Поэтому оставьте ее в покое», — заключила артистка.

Напомним, во время посещения Одессы Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.

Стоит отметить, что Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Киев не прекращает нападки на Москву и иностранных деятелей, которые посещают якобы «оккупированную Россией территорию».

Ранее известный певец Лев Лещенко обратил внимание, что решение Вайкуле — это ее личное дело. Что касается исполнителя, он на регулярной основе посещает полуостров и не находит в этом ничего плохого.