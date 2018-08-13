Кабмин представит Путину предложения по выравниванию энерготарифов для Дальнего Востока

Москва, 13 августа. Российское правительство должно представить предложения по продлению до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал Кабмину президент Российской Федерации Владимир Путин.

Поручение подлежит исполнению до 10 сентября.

«О продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Дальневосточного федерального округа», — говорится в списке поручений​​​ по итогам совещания с членами правительства.

Кроме того, глава российского государства поручил правительству проработать меры для стимулирования притока постоянного населения на Дальний Восток. Путин также поручил членам Кабмина представить предложения о включении в план модернизации инфраструктуры расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.