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В Киеве заподозрили Siemens в попытке украсть секретные данные о новой гаубице «Богдана»
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    В Киеве заподозрили Siemens в попытке украсть секретные данные о новой гаубице «Богдана»

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    В Киеве заподозрили Siemens в попытке украсть секретные данные о новой гаубице «Богдана»

    Киев, 13 августа. Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рекомендовал украинским спецслужбам обратить особое внимание на крупную немецкую компанию Siemens.

    Козий в эфире телеканала «112 Украина» заподозрил немецкую компанию в попытке украсть секретные данные о новых военных разработках Киева, в частности самоходной гаубице «Богдана».

    По словам эксперта, Киев «может заиграться с некоторыми коррумпированными компаниями», в частности с Siemens, которая является одним из партнеров по созданию новой самоходной гаубицы «Богдана».

    «Тут есть работа для наших контрразведывательных служб и служб, которые непосредственно занимаются безопасностью государства Украина», — заявил он.

    Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов рассказал, что в стране проходят испытания новой «Богданы».  По его словам, новое оружие обладает высокой мобильностью, точностью и скоростью видения огня. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что украинская «новинка» является аналогом буксируемой крупнокалиберной гаубицы, которую впоследствии признали неэффективной.  

    Автор: Дарья Смолина
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