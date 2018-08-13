В Киеве заподозрили Siemens в попытке украсть секретные данные о новой гаубице «Богдана»

Киев, 13 августа. Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рекомендовал украинским спецслужбам обратить особое внимание на крупную немецкую компанию Siemens.

Козий в эфире телеканала «112 Украина» заподозрил немецкую компанию в попытке украсть секретные данные о новых военных разработках Киева, в частности самоходной гаубице «Богдана».

По словам эксперта, Киев «может заиграться с некоторыми коррумпированными компаниями», в частности с Siemens, которая является одним из партнеров по созданию новой самоходной гаубицы «Богдана».

«Тут есть работа для наших контрразведывательных служб и служб, которые непосредственно занимаются безопасностью государства Украина», — заявил он.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов рассказал, что в стране проходят испытания новой «Богданы». По его словам, новое оружие обладает высокой мобильностью, точностью и скоростью видения огня. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что украинская «новинка» является аналогом буксируемой крупнокалиберной гаубицы, которую впоследствии признали неэффективной.