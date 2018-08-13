Ребенок остался без руки после прыжка с тарзанки на Алтае

Барнаул, 13 августа. Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю инициировали проверку после сообщений о чрезвычайном происшествии с участием 13-летнего подростка, который остался без руки, прыгая с тарзанки в реку. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

Согласно данным следствия, в минувшую пятницу около водоема в населенном пункте Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с тарзанки. Рука подростка оказалась в петле, которая находилась на конце веревки.

«В итоге произошла ее механическая ампутация. По данному факту проводится доследственная проверка», — следует из сообщения ведомства.

Мальчика доставили в больницу краевого центра на вертолете, добавили в СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, при которых ребенок получил тяжелую травму.