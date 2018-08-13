Петросян и Степаненко не явились в суд разводиться

Москва, 13 августа. Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян на явились в суд, на заседании которого должно состояться рассмотрение вопроса об их разводе и разделе совместно нажитого имущества.

Интересы Петросяна и Степаненко будут представлять их юристы. Интересы юмориста представляет Сергей Жорин, артистки — адвокат Елена Забралова.

Перед заседанием Хамовнического суда Москвы представитель Петросяна выразил надежду, что вопрос удастся решить миром, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Степаненко в ходе бракоразводного процесса намерена получить от своего мужа 57% общего имущества.

Напомним, Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более трех десятков лет. Как полагают СМИ, причиной их разлуки стала девушка, с которой в последнее время встречается Петросян.