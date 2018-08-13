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Петросян и Степаненко не явились в суд разводиться
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    Петросян и Степаненко не явились в суд разводиться

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    Петросян и Степаненко не явились в суд разводиться

    Москва, 13 августа. Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян на явились в суд, на заседании которого должно состояться рассмотрение вопроса об их разводе и разделе совместно нажитого имущества.

    Интересы Петросяна и Степаненко будут представлять их юристы. Интересы юмориста представляет Сергей Жорин, артистки — адвокат Елена Забралова.

    Перед заседанием Хамовнического суда Москвы представитель Петросяна выразил надежду, что вопрос удастся решить миром, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Степаненко в ходе бракоразводного процесса намерена получить от своего мужа 57% общего имущества

    Напомним, Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более трех десятков лет. Как полагают СМИ, причиной их разлуки стала девушка, с которой в последнее время встречается Петросян.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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