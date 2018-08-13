В Киеве признали, что санкции США против России отразятся на Украине

Киев, 13 августа. Соединенные Штаты Америки из-за своей совершенно непредсказуемой политики стали угрозой для Украины. Об этом в понедельник заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

По его словам, Киев может быть втянут в санкционную войну, если Вашингтон не прекратит накладывать ограничительные меры на Россию и другие страны.

«К сожалению, американская политика сегодня непредсказуема не только для Украины, которая является объектом международной политики, но и для больших стран. Введение дополнительных санкций против любых стран, а тем более России, отразится на Украине», — отметил Кожара в эфире украинского телевидения.

Ранее сообщалось, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого. Он снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.

По словам министра финансов РФ Антон Силуанова, ответом Москвы на санкции стало серьезное сокращение вложений в американские ценные бумаги. Кроме того, Россия намерена отказаться от доллара в международных сделках, чтобы ослабить американскую валюту.