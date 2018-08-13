«Пост на носу»: Онищенко прокомментировал «колбасную» затею Милонова



Москва, 13 августа. Колбасу, содержание мяса в которой менее 50%, необходимо называть «имитацией колбасного изделия». Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов адресовал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Это бесполезная инициатива, дал понять депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Предложение своего коллеги он прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей.

«На некоторые продукты имеется утвержденный технический регламент и устоявшаяся рецептура — чего и сколько должно в них содержаться. И менять что бы то ни было сейчас я смысла не вижу. Если колбаса содержит то, что положено, пусть она так и называется», — считает собеседник ФАН.

Другой вопрос, что гражданам нужно быть «более любопытствующими» и интересоваться, что же все-таки они покупают, полагает Онищенко. При этом людей, которые интересуются составом продуктов, становится больше: грамотность наших сограждан растет, добавил он.

«А вот получить такую информацию не всегда бывает возможно, потому что вопрос доведения свойств продукта до потребителя зачастую оставляет желать лучшего. И виноваты мы с вами! Если бы мы это требовали, как положено, то нам бы в конечном итоге это бы предоставляли. Потребитель должен знать состав продукта!» — уверен Онищенко.

Поэтому просто переименовывать колбасу нет никакого смысла, полагает эксперт.

Онищенко также подчеркнул, что 14 августа 2018 года начинается двухнедельный Успенский пост.

«В этой связи вопрос о колбасе — очень «своевременный», — отметил собеседник ФАН. — Пост на носу! Он начнется с большого праздника — Происхождение честных древ Животворящего Креста. В древности этот пост, помимо духовной составляющей, также профилактировал среди людей заболевания, которые, как известно, характерны для августа, — это подъем кишечных инфекций».

Пост будет овощной, а скоро наступят Медовый спас и Яблочный спас, напомнил Онищенко.

«Это тот период, когда в древности начинали кушать плоды нового урожая», — добавил он.

Так что даже если на колбасе будет написано «50% мяса», все равно лучше воздержаться от того, чтобы ее сейчас употреблять в пищу, подытожил Геннадий Онищенко.