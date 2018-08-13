«Тетя Соня не обижалась»: в мороженом «Бедный еврей» не ощутили привкуса экстремизма

ООО «Торговая компания «Славица»» проиграла суд экс-прокурору Набережных Челнов Александру Евграфову, выписавшему предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в связи с производством и реализацией мороженого «Бедный еврей».

Основываясь на мнении психолога челнинского филиала Казанского федерального университета Ольги Нургатиной, городская прокуратура пришла к выводу, что название мороженого «Бедный еврей» может задеть национальные чувства и достоинство евреев. Надзорное ведомство выписало предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности на имя гендиректора ООО «ТК «Славица» Вадима Сулакова, однако в компании не согласились с мерами прокурорского реагирования, попытавшись оспорить их в суде.

Аргументы компании состояли в том, что предостережение объявлено не по адресу, поскольку мороженое «Бедный еврей» производится компанией «Славица», расположенной в Красноярске, то есть руководство предприятия в Набережных Челнах не участвовало в процессе выбора названия продукта и разработке дизайна его упаковки, на которой, к слову, изображен флаг Израиля и указано, что мороженое производит другое юридическое лицо — ООО «Фабрика мороженого «Славица», Россия».

Кроме того, ООО «ТК «Славица» настаивало на том, что предостережение не содержит информации о том, какое именно действие компании может расцениваться как экстремистская деятельность, то есть чего не должно допускать предупреждаемое лицо.

При этом в суде юрист «Славицы» напомнил, что другие российские производители ранее уже использовали словосочетание «Бедный еврей» для своей продукции. В качестве примеров он привел торт «Бедный еврей», выпускаемый ООО «Карибэ», и водку «Бедный еврей» компании «Тайга-Восток».

Однако суд все равно встал на сторону прокуратуры, которая сообщила, что Вадим Сулаков является и учредителем компании ООО «Фабрика мороженого «Славица», Россия» в Красноярске. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Суд посчитал, что права истца не нарушены, поскольку предостережение носит профилактический характер.

По мнению журналиста и литератора Николая Пропирного, с 2009 по 2018 год возглавлявшего Департамент Евроазиатского еврейского конгресса по связям с общественностью и СМИ, производитель мороженого вряд ли намеренно пытался оскорбить чувства и достоинство евреев.

«Мне трудно говорить за всех евреев, но, на мой взгляд, это говорит, скорее, о некоей безграмотности маркетологов, дизайнеров и заказчиков этого проекта мороженого. Но я напомню, что в Биробиджане, столице Еврейской автономной области, производилась целая линия водки «Бедный еврей», «Еврейское счастье», «Еврейские штучки» и так далее. То есть Тетя Соня не обижалась, и местные жители с удовольствием ее употребляли», — заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Николай Пропирный.

Он подчеркнул, что правильнее расценивать появление такого мороженого не как проявление экстремизма, а как некую недоработку его создателей. Если бы действия производителя действительно содержали признаки экстремизма, то прокурорские меры реагирования не носили бы превентивный характер, считает собеседник ФАН.

«Обжегшись на молоке, дуют на воду. Вот так можно охарактеризовать эту ситуацию. Но если не было официальных возмущенных заявлений от оскорбленной общественности, то и превентивные меры слишком жесткие в этом случае, на мой взгляд. Еще раз повторюсь, сознательного разжигания межнациональной розни здесь я не вижу. Но какое-то недомыслие, неаккуратность, учитывая, что у нас межнациональная и межконфессиональная страна, тут присутствуют», — полагает Николай Пропирный.

Эксперт отметил, что израильская символика выглядит весьма странно на российском мороженом.

«Это может вызвать некое недовольство наших израильских коллег», — заметил Николай Пропирный.

Собеседник ФАН напомнил, что компания «Славица» прославилась и выпуском мороженого под названиями «Обамка» и «Хохол» и тогда ее тоже обвиняли в нетолерантности.