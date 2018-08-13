Принцип «завтра, не сегодня» уже не работает: почему пенсионная реформа в РФ необходима прямо сейчас

Активное обсуждение пенсионной реформы является важнейшим показателем политической активности граждан, отмечают эксперты. Действительно, тема, касающаяся всех без исключения, вызывает бурные споры, в которых высказываются прямо противоположные взгляды. Но, как отмечают социологи и экономисты, как бы кто ни относился к этому вопросу, но жить по принципу «завтра-завтра, не сегодня» больше не получится. Тем более что у этой поговорки есть продолжение: «Так лентяи говорят!»

Так вот, «лентяями» при проведении пенсионной реформы дольше оставаться просто нельзя: как говорится, ситуация поджимает, считает политолог Иван Аркатов.

«Пенсионную реформу, в том числе изменение пенсионного возраста, конечно, теоретически можно отложить. Но ни к чему хорошему, поверьте, это не приведет, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — У нас есть такая не очень хорошая традиция — все откладывать на потом. А затем, когда это «потом» настает, окунувшись в проблемы с головой, оттуда выбираться. Что нам даст, если мы и на этот раз попытаемся отложить решение трудного вопроса? Проблема-то только усугубится!»

Эксперт напомнил выкладки экономистов: через год-два на одного пенсионера будет приходиться практически «полтора работника» — это самый низкий показатель за последние сто лет, хотя еще в 1970 году в нашей стране на одного человека пенсионного возраста приходилось четверо работающих.

«Если ничего не менять, в ближайшие годы нам придется либо резко повышать налоги, что сильно ударит по бизнесу и приведет к серьезным последствиям для всей российской экономики, либо уменьшать пенсии, а это точно никому не понравится. Так что отказ от реформы напрямую затронет каждого жителя нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Нынешняя ситуация, связанная с сокращением трудовых ресурсов, — это последствия «лихих девяностых», когда в России резко упала рождаемость, напомнил политолог.

При этом, отмечает Иван Аркатов, те, кто паникует, просто не разобрались в предложениях правительства: изменение возраста выхода на пенсию произойдет не одномоментно, а более чем постепенно.

«Люди думают, что изменения пенсионного возраста будут моментальными и резкими. Но это не так. Реформа будет плавной, вводится очень длительный переходный период: для мужчин это десять лет, для женщин — целых шестнадцать. Поэтому впервые в 65 лет вместо нынешних шестидесяти мужчины начнут выходить на пенсию лишь в 2028 году, а женщины в 63 вместо нынешних пятидесяти пяти — в 2034-м», — разъяснил политолог.

Сегодня в стране как раз созданы условия для относительно безболезненного повышения пенсионного возраста, отмечает эксперт.

«У нас значительно выросла продолжительность жизни, а значит, вырос трудоспособный период. Принципиально изменились и условия труда. Ведь если вспомнить, как приходилось трудиться людям в конце восьмидесятых-девяностых, не говоря уж о 30-х–40-х годах прошлого века, когда был введен нынешний возраст выхода на пенсию, то это, как говорится, небо и земля», — подчеркнул Иван Аркатов.

Постепенное изменение пенсионного возраста — это сложное, но крайне важное для всей России решение, которое нужно принимать прямо сейчас, резюмировал эксперт.

Как именно планируется изменить пенсионный возраст в результате реформы, смотрите в инфографике Федерального агентства новостей.